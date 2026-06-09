Александр Сырский, главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ), утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии до 2030 года. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Украина должна формировать армию будущего, учитывая современные вызовы.

© Московский Комсомолец

Генерал отметил, что артиллерия — это основа успеха на современном поле боя.

Однако, по его словам, проблема в том, что её эффективность падает из-за критической зависимости от поставок с Запада, сложной логистики, недостаточной дальности стрельбы и дефицита разведывательных средств.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) могла ликвидировать офицера сил специальных операций (ССО) Виталия Цокура на одном из направлений фронта.

Причиной этого, предположительно, стали его постоянные критические высказывания в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.