«Хирургические удары»: Киеву сделали предупреждение после взрыва в Балашихе

Российские силовые структуры жестко отреагируют на взрыв в Балашихе, если к нему окажутся причастны украинские ведомства. Об этом заявил aif.ru президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Сегодня утром во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. Водитель погиб, его личность пока неизвестна. В СК России сообщили, что в микрорайоне Авиаторов «был осуществлен подрыв взрывного устройства». Возбуждено уголовное дело.

«Нам нужно относиться более серьезно к структурам вроде ВСУ, ГУР и другим врагам, которые планируют диверсии. Мы наносим хирургические удары, но пока, к сожалению, это не останавливает украинцев от терактов», — констатировал президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Погибший был полковником: детали взрыва "БМВ X3"

По его словам, спецслужбы занимаются решением проблемы с терактами со стороны противника.