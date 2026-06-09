Российский беспилотник "Орион" с ракетами замечен в Африке

Находящийся в Мали Африканский корпус Минобороны РФ продолжает применять разведывательно-ударные беспилотники "Орион" ("Иноходец"). Видео с одним из таких дистанционно управляемых аппаратов, летящим на большой высоте, обнародовал канал "Осведомитель".

Видно, что под его крыльями подвешены какие-то боеприпасы, но из-за большого расстояния определить их тип затруднительно.

Ранее в социальных сетях появлялись ролики, в которых показывали, как такие БПЛА поражают ракетами ТКБ-1030 автотранспорт террористов, перевозящий взрывчатку.

Известно, что кроме боеприпасов класса "воздух-земля", являющихся модификацией ПТУР "Корнет-Д" и способных бить на десять километров, с этого беспилотника могут сбрасывать корректируемые авиационные бомбы КАБ-20 и КАБ-50.