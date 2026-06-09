Рекордный налет: российские ПВО сбили 551 беспилотник ВСУ за сутки

Министерство обороны России опубликовало очередную сводку о работе противовоздушной обороны. За минувшие 24 часа средствами ПВО были уничтожены 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 551 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Интенсивность атак со стороны Вооружённых сил Украины остаётся высокой, но все цели были своевременно перехвачены и ликвидированы.

Наиболее массовыми целями стали беспилотники. Их уничтожение велось над различными регионами России. Силы ПВО работали круглосуточно, выявляя и поражая дроны на дальних подступах. Благодаря этому удалось избежать серьёзных разрушений и жертв среди гражданского населения. Отражались также и ракетные удары — два снаряда HIMARS были перехвачены.

Управляемые авиационные бомбы, которые также были сбиты, представляют особую опасность, поскольку могут наносить точечные удары по объектам инфраструктуры. Их перехват свидетельствует о высоком профессионализме расчётов ПВО. Всего за сутки было уничтожено 9 таких боеприпасов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что система противовоздушной обороны продолжает совершенствоваться, а военнослужащие демонстрируют высокую боевую выучку. Ситуация находится под контролем. Жителей регионов, над которыми сбивают беспилотники, призывают не приближаться к обломкам и сообщать о находках по телефону 112.

Зеленский обсудил с премьером Финляндии укрепление ПВО