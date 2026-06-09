Минобороны Польши назвало фейком данные об отправке оружия на Украину
Польша не направит Украине оружие, купленное по программе Security Action for Europe (SAFE). Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.
«Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет [на Украину]», — отметил глава Минобороны.
По его словам, информация о намерении отправить закупленное оружие Киеву является фейком. Он добавил, что Фонд поддержки Вооруженных сил Польши, которому направляются средства в рамках SAFE, финансирует только свою армию.
Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер заявил, что Польша не должна быть бесплатным тылом для Украины в конфликте с Россией.