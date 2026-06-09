Киев заподозрили в подготовке масштабных ударов по Крыму

Крым стал объектом просчитанной британскими спецслужбами морской операции, и можно ожидать, что Украина готовит масштабные удары, чтобы «обескровить» полуостров. Что происходит в Крыму, разбиралось издание «Царьград».

Напомним, что 2 июня украинский беспилотник ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В ходе ночной атаки 4 июня на пригородный поезд Азовское – Керчь погиб один мирный житель, еще три человека получили ранения. А в ночь на 8 июня Вооруженные силы Украины ударили по поезду Москва – Симферополь, погиб помощник машиниста и было нарушено железнодорожное сообщение.

Также был удар и по Чонгарскому мосту 7 июня, который привел к проблемам на пункте пропуска «Джанкой» и перенаправлению машин в объезд через Армянск и Перекоп.

За ударами Киева стоит глубоко просчитанная стратегия британских вооруженных сил и спецслужб по отсечению полуостров от снабжения, уверен полковник запаса Андрей Пинчук.

«Великобритания (…) проводит отдельную специальную морскую операцию в отношении Крыма. Конкретно крымским направлением командуют британские вооруженные силы и спецслужбы. Они оказывали содействие Киеву и в разработке безэкипажных катеров, и в координации ракетных ударов, и в организации этих ударов», - пояснил он.

При этом военный эксперт считает, что главная цель британской петли «обескровливание России как морского конкурента и обескровливание Крыма как морской военной базы». Плюс, по его словам, дополнительным фактором стал удар по туристическому сезону на полуострове.

Если Крымский мост и перешейки будут перекрыты, Крым из донора Херсонского и Запорожского фронтов превратится в потребителя, который сам требует снабжения, отмечает издание.

В свою очередь военкор Александр Коц уверен, что Киев ведет подготовку к масштабному удару по Крымскому мосту, при этом тактика Вооруженных сил Украины изменилась.

«Полное разрушение моста невозможно – но возможны еженедельные удары по пролетам и превращение моста в ловушку, по которой логистика идет под постоянным огнем», - считает он.

Назван способ обезопасить Крым на фоне смертельных ударов ВСУ по поездам

При этом военкор прогнозирует, что в ближайшие дни «основной огонь» сместится и на Армянск и Перекоп, также под ударом будет трасса Р-280 в Запорожской области.

«Все эти действия могут быть подготовкой к большой комбинированной атаке на Крымский мост, которую враг явно попытается приурочить к знаковой политической дате», - уверен Коц.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что отсутствие реакции международных организаций на атаки Вооруженных сил Украины на пассажирские поезда в Крыму будут означать поощрение преступлений Киева.