Польская армия проведет учения вблизи границ с Россией

Вооруженные силы Польши предупредили жителей о возможном увеличении движения военной техники на востоке страны в связи с проведением учений под кодовым названием «Огненная буря-26». Об этом сообщает PAP.

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Как заявила агентству сержант Сабина Мазурек из 4-й Варминско-Мазурской бригады территориальной обороны, в ближайшие дни в общественных местах и на дорогах могут появиться военнослужащие и техника, выполняющие учебные задачи.

В польской армии подчеркнули, что мероприятия носят исключительно учебный характер и проводятся в рамках планового процесса подготовки военнослужащих.

При этом пресс-служба 4-й Варминско-Мазурской бригады территориальной обороны не раскрыла точные сроки, районы проведения и сценарий тактических учений.

Военные призвали жителей сохранять спокойствие, отметив, что усиленное присутствие армии в регионе не представляет угрозы для общественной безопасности.

Одновременно Силы территориальной обороны обратились к гражданам с просьбой не публиковать фотографии и видеозаписи военнослужащих, техники и объектов, задействованных в учениях. Также жителей попросили не распространять сведения о маршрутах передвижения, местонахождении и размещении подразделений. Кроме того, военные рекомендовали соблюдать повышенную осторожность на дорогах и выполнять указания служб, отвечающих за безопасность движения.