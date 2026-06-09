Появились кадры уничтоженного завода "Аналитприбор" в Киеве

В Сети продолжают появляться видеоматериалы, которые показывают результаты боевых действий ВС РФ в Киеве.

© Российская Газета

На новом видео запечатлен разбитый в хлам завод "Аналитприбор", расположенный на улице Полковника Шутова. По предварительным данным, на этом предприятии производилось значительное количество оборудования для связи ВСУ, включая системы управления и мониторинга дронов.

В Киеве после массированного удара оказался уничтожен офис производителя БПЛА

Завод, вероятно, был разрушен в результате недавних атак Вооруженных сил России на столицу Украины.