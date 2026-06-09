Бойцы 150-й и 20-й дивизий ВС РФ продолжают продвигаться на северном фланге Добропольского выступа. Полностью зачищено село Павловка. Об этом дружно пишут российские мониторинговые каналы. На картах вражеских обзорщиков этот населенный пункт уверенно “покраснел”, а “серая зона” вплотную подошла к соседнему поселку Приют, от которого до Дружковки около 7,5 км.

Суммируя имеющуюся информацию, можно предположить, что и здесь начался кризис обороны ВСУ, связанный с очень большими проблемами “хероев” в Константиновке.

По данным милитари-паблика MilitaryLand (заблокированного в РФ), по слухам в укрнете являющегося теневым информатором британского Минобороны, оборону Дружковки с юго-западного направления, то есть со стороны северного клина Добропольского выступа, обеспечивают пiдроздiли, входящие в оперативно-стратегическую группировку войск ВСУ на Краматорском и Торецком направлениях.

Более конкретно речь идет о “крутой” 24-й ОМБр iм. короля Данила и 56-й ОМПБр, которая прикрывает “королевичей” с флангов.

Сейчас в штабе 3-го бандеровского корпуса, в который входят эти две бригады, принимаются суматошные решения “для предотвращения прорыва к Дружковковской городской общине”. Ищут по сусекам резервы, которые уже переброшены в Константиновку и там “двухсотятся” из-за хаоса в управлении.

Укро-инсайдеры пишут, что в бой пытаются ввести нацбаты инженерного обеспечения для уплотнения линий обороны между Добропольем и южными окраинами Дружковки. Зрада, однако, в том, что у них нет ни боевого опыта, ни мотивации.

В “неньке” также пошли публикации “печалек”, дескать, “согласно сообщениям с передовой и военных наблюдателей, ВСУ не смогли удержать контроль над Павловкой или предотвратить ее захват. После вывода украинских Вооруженных сил боевые действия быстро переместились дальше на север, к тактической границе Приюта”.

Короче, драп “хероев” объясняют “вынужденным отступлением на новые оборонительные рубежи, чтобы предотвратить дальнейшие прорывы вдоль северного оперативного направления Добропольского выступа”.

Говорящие головы “404-й” вроде Кривоноса и Погорелова орут, что взятие “орками” Павловки и штурм Приюта выводят передовые подразделения армии России к трассе, связывающей Константиновку с Дружковкой. Начался плотный огневой контроль этой магистрали, что фактически окончательно блокирует снабжение и пути отхода для укровояк, оказавшихся в адской Константиновке.

И в самом деле, с этим трудно не согласиться: движение ВС РФ на поселок Приют (находящийся всего в 7,5 км от Дружковки) переносит боевые действия непосредственно к южному флангу Краматорской агломерации. Это лишает ВСУ возможности использовать Дружковку как тыловую базу для поддержки своего константиновского гарнизона, точнее того, что от него осталось.

Официально Генштаб ВСУ хранит гордое молчание по поводу Павловки, которая, повторимся, входит непосредственно в состав Дружковской городской общины Краматорского района. По сути, боевые действия ведутся уже на административной территории города Дружковка, который и стал главным географическим ориентиром для российских войск.

Любопытно, что в сводках и аналитике даже наших обзорщиков и военкоров переход Павловки под контроль ВС РФ называют тактическим успехом на Добропольском направлении (в сущности, повторяется терминология Генштаба ВСУ), хотя правильнее говорить Дружковское направление, которое наиболее точно отражает географическую суть и тактический вектор штурмовых действий в данном районе.

Итак, Павловка находится на пересечении жизненно важных коридоров снабжения и дорог, ведущих вглубь выступа, что делает ее ключевым плацдармом для контроля над прилегающими территориями. Судя по карте, под наш контроль перешли возвышенности и обширные лесные массивы, так называемая “зеленка”, что и предупредило развитие событий.

Враг планировал долго цепляться за населенный пункт, забетонировав все подвалы и оборудовав кучу опорников в близлежащих оврагах и прудах, представляющих собой естественные узкие места, замедляющие продвижение механизированной пехоты. Не помогло – теперь здесь российские бойцы.

Можно предположить, что Сырскому тупо не хватило мотивированного “мяса”, чтобы замедлить продвижение штурмовиков “Центра”. Как уже писалось выше, отсюда сняли значительные силы для стабилизации ситуации в соседней Константиновке, от контроля над которой зависит судьба оставшейся под оккупацией бандеровцев части ДНР.

По самым свежим данным, оборона ВСУ внутри самой Константиновки фрагментирована и разваливается на изолированные очаги (в частности, в юго-западной части и микрорайоне Нахаловка), в которых пачками “двухсотятся” захисники.

По словам медийного укровояки “Мучного”, “ситуация вокруг Константиновки продолжает усложняться, южные и юго-западные районы фактически уже находятся под уверенным влиянием русских. Сейчас основное давление смещается на северный фланг города (читай: в район последней линии обороны ВСУ в населенном пункте). На данный момент признаков стабилизации обстановки немного (точнее, нет от слова совсем)”.

С учетом того, что “Мучной” является проектом министерства Зе-пропаганды, можно смело утверждать, что в “фортецi” все намного хуже. Даже нардепка Безуглая завизжала в Раде, что Константиновка будет потеряна для бандеровцев уже летом. Думается, в Генштабе ВСУ это понимают и уже готовятся к обороне Дружковки, а бывалые “херои” с деньгами срочно покупают себе отпуска для якобы лечения.