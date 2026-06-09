ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных на всех участках СВО

Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки более 1,3 тысячи человек на всех направлениях. статистику привело Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

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В зоне группировки "Север" противник потерял более 240 человек;

В зоне группировки "Южная" - более 115 человек;

В зоне группировки "Центр" - до 325 человек;

В зоне группировки "Восток" - более 345 человек;

В зоне группировки "Днепр" - до 75 человек.

За минувшую ночь силы ПВО отразили атаку 140 вражеских беспилотников. Есть пострадавшие и разрушения.