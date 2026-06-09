Украина стремится нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического комплекса России. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании комитета, передает РИА Новости.

Он рассказал, что с 2023 года на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) более чем в три раза возросло число преступлений террористической направленности.

«Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре», — сказал Бортников.

В мае в Центре общественных связей ФСБ России со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета сообщали, что с начала 2026 года в России предотвратили 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 терактов.

Ранее в Кремле заявили, что действия Киева мешают мирным переговорам.