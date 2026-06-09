ВС РФ вышли на окраину Казачьей Лопани на Харьковском направлении, сообщает канал DIVGEN.

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Казачья Лопань находится недалеко от границы и фактически является частью "санитарной зоны", аналогичной той, что существует в Сумской области. Однако главной особенностью Казачьей Лопани является то, что через нее проходит железнодорожная ветка, ведущая к Харькову - ключевому распределительному узлу в тылу украинской армии, пишет "Военная хроника".

Если ВС РФ успешно продвинутся вдоль этой железнодорожной линии со стороны Казачьей Лопани, это может привести к сценарию, аналогичному Очеретинскому прорыву, сообщают авторы канала. В том случае быстрое продвижение по железной дороге за Авдеевкой привело к каскадному обрушению Покровского оборонительного рубежа ВСУ. В случае с Казачьей Лопанью наши войска смогут вывести артиллерийские подразделения на позиции, позволяющие осуществлять прямой огневой контроль над важными логистическими объектами в Харькове. Это существенно нарушит работу ВСУ в регионе.