Собянин сообщил об уничтожении уже 19 летевших на Москву беспилотников

Еще два беспилотника уничтожено над Москвой во вторник, 9 июня, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Глава города подчеркнул, что в настоящий момент специалисты работают на месте падения обломков.

Атака вражеских БПЛА на столицу России началась 8 июня. За это время над регионом сбито уже 19 дронов.

На этом фоне в районе Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения – аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. Те же меры действуют в Домодедово. Жуковский, в свою очередь, полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.