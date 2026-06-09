Собянин сообщил об уничтожении уже 19 летевших на Москву беспилотников
Еще два беспилотника уничтожено над Москвой во вторник, 9 июня, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Глава города подчеркнул, что в настоящий момент специалисты работают на месте падения обломков.
Атака вражеских БПЛА на столицу России началась 8 июня. За это время над регионом сбито уже 19 дронов.
На этом фоне в районе Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения – аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. Те же меры действуют в Домодедово. Жуковский, в свою очередь, полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.