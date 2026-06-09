Назван эффективный способ изоляции района боевых действий на территории Украины

Российские Военно-воздушные силы и Войска беспилотных систем способны в самое короткое время изолировать район боевых действий и парализовать транспортное сообщение на территории Украины. Этих целей можно достичь с помощью дистанционного минирования. Так считает бывший военный летчик, аналитик авиационного ресурса Fighterbomber.

По мнению эксперта достойным и эффективным ответом на террористическую тактику вооруженных сил Украины, которые в последние недели в качестве приоритетов рассматривают удары по гражданским объектам, может стать дистанционное минирование.

Такая возможность появилась, благодаря появлению высокоточных бомб с управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК). Дальность таких боеприпасов в последнее время получилось увеличить до 150-200 километров.

«Если мы научились закидывать сразу по шесть чугунных и околочугунных бомб за сотни километров, то логичным было бы минировать с помощью них же объекты инфраструктуры, в том числе те самые злополучные мосты, например», - отметил эксперт.

В качестве других подходящих целей для авиационных бомб-миноносцев он назвал также подстанции, тепловые электроцентрали, заводы и, конечно же, аэродромы.

«Допустим, четыре бомбы летят на поражение цели, две — на минирование. С рандомным (случайным) подрывом в течение суток. Разумеется, с установкой на неизвлекаемость. Пусть противник сам их там откапывает из бетона или пытается подорвать. Ну или забьет и на это дело и подорвется внезапно», - отметил бывший летчик.

По его словам, если удастся использовать для дистанционного минирования беспилотные летательные аппараты, то «еще лучше». Притом что ВСУ уже широко используют дроны для минирования. «Значит, сможем и мы», - заключил он.