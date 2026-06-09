Ударный вертолет ВС США разбился близ Ормузского пролива

Ударный вертолет AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает The New York Times.

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По данным издания, оба члена экипажа были спасены. Информация об их состоянии пока не раскрывается. Причины крушения американского вертолета в настоящее время выясняются.

Ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм. В свою очередь Центральное командование ВС США заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.

1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся.

Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.

О том, что Иран прекращает переговоры с Соединенными Штатами из-за активизации боевых действий в Ливане, вечером того же дня сообщило иранское агентство Tasnim. Также Тегеран принял решение о полной блокировке Ормузского пролива и об «активизации других фронтов».