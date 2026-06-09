Российские военнослужащие группировки войск «Центр» с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добропольском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РЕН ТВ.

Боевую задачу выполнил экипаж подразделения РХБЗ 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии. После получения координат расчет ТОС-1А «Солнцепек» ударил 220-мм термобарическими реактивными боеприпасами.

«Работаем по скоплению людей в основном. Там, где они накапливают свои силы. Приходят цели, мы выдвигаемся и отрабатываем», – рассказал командир боевой машины Сухой.

При этом, благодаря высокой эффективности, «Солнцепек» является одной из приоритетных целей для украинских военных, поэтому работу каждой машины прикрывают спецгруппы воздушного наблюдения. А после выполнения боевой задачи экипаж быстро уходит от ответных ударов.

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Ранее расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил укрепленный узел обороны ВСУ в Запорожской области. Разведка обнаружила разветвленную сеть подземных укрытий. После нанесения российскими военнослужащими удара по указанному квадрату бетонные перекрытия и глубокие защитные сооружения были разрушены.