На Су-34 заметили подвесной разведывательный контейнер УКР-РТ "Сыч"

На одном из снимков встречи французских Rafale с самолетами ВКС России, опубликованном Объединенным авиационным командованием НАТО, на Су-34 заметили подвесной универсальный контейнер разведки УКР-РТ "Сыч", сообщает "Военный осведомитель".

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Контейнеры "Сыч" разработаны для ведения пассивной радиотехнической разведки. Они способны обнаруживать и определять местоположение работающих радиолокационных станций (включая наземные ЗРК), средств связи, а также фиксировать излучение бортовых радаров самолетов и головок самонаведения ракет противника.

"Сыч" работает на расстояниях в сотни километров, не демаскируя себя. Он позволяет видеть и слышать противника на дальних подступах, не подставляясь под его ПВО.

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Существуют и другие модификации контейнера - с радиолокационной станцией бокового обзора (УКР-РЛ) и оптико-электронной станцией для визуальной разведки (УКР-ОЭ).