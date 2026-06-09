На Западе оценили влияние комплекса «Орешник» на планы ВСУ
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после применения российского комплекса «Орешник» на Украине усилились опасения по поводу эффективности оборонительных сооружений. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, украинские военные обратили внимание на последствия последнего удара с использованием комплекса и теперь опасаются его дальнейшего применения против укрепленных позиций.
Меркурис утверждает, что на этом фоне украинская сторона ускорила строительство оборонительных рубежей, в том числе в районе Одессы. Он связал это с опасениями возможного наступления российских войск на южном направлении.
Аналитик также сослался на опубликованные ранее кадры возведения масштабных укреплений вокруг Одессы и других украинских городов. По его мнению, это свидетельствует о стремлении Киева усилить оборону наиболее важных населенных пунктов.
При этом Меркурис выразил мнение, что наличие у России комплекса «Орешник» ставит под сомнение эффективность подобных фортификационных сооружений. Кроме того, он заявил, что обсуждение возможной угрозы для Одессы отражает сложные настроения внутри украинского руководства.