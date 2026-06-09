ВС РФ уничтожили блиндаж и пехоту ВСУ на славянском направлении

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками, а также блиндаж с пехотой противника на славянском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Славянска, расчеты беспилотных систем Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили блиндаж с пехотой противника. Точным попаданием дронов цель была уничтожена. <…> Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, расчеты артиллерии Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили пункт управления и запуска беспилотников с живой силой противника. Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, подразделения Южной группировки войск продолжают вести активную работу в тылу противника, блокируя дороги, уничтожая его имущество и склады и лишая его передовые силы возможности осуществлять эффективную оборону.