Моряк ВМС США погиб в результате стрельбы на борту авианосца John F. Kennedy

Американский моряк погиб в результате стрельбы на борту строящегося авианосца USS John F. Kennedy, сообщает USNI News.

© Российская Газета

Инцидент со стрельбой, детали которого пока не разглашаются, произошел в субботу около 5 часов утра. Погибшим оказался Джесси Брасуэлл из Колорадо. Он служил в ВМС США с 31 октября 2024 года.

Известно, что в связи с гибелью Брасуэлла под стражу был помещен еще один моряк, имя которого не сообщается. Обвинения ему пока не предъявлены, ведется расследование.

Напомним, что атомный авианосец USS John F. Kennedy в настоящий момент находится на верфи Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния. В феврале завершились заводские испытания корабля, ожидается, что он будет передан ВМС США в марте 2027 года. Это уже второй авианосец класса Gerald R. Ford, он строился с учетом проблем головного корабля.