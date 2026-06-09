Ходжес: Системы Patriot оказались бессильны перед российскими ракетами
Американские зенитные ракетные системы Patriot оказались неспособны противостоять российским ракетам, заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
По его словам, не сработали и другие западные системы, ставшие частью украинской многоуровневой системы ПВО.
"Она потерпела неудачу, потому что Россия создала ракетный потенциал, с которым нынешнее поколение систем противовоздушной обороны, предоставленных НАТО, справиться не может. Это неприятно признавать, но это так", - отметил генерал.
При ударе использовались гиперзвуковые "Кинжалы" и низколетящие крылатые ракеты Х-101, и такая связка стала проблемой для Patriot. Радар и система управления должны были одновременно отслеживать разные типы ракет, летящих на разных высотах и скоростях, что снизило эффективность перехвата каждой отдельной цели.
Удар был спланирован так, чтобы максимизировать нагрузку на ПВО Киева в критический момент входа ракет в зону перехвата, считает американский генерал.
Напомним, что в начале июня ВС РФ нанесли один из самых сильных ударов с начала спецоперации.