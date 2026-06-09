Системы Patriot оказались бессильны перед российскими ракетами

Американские зенитные ракетные системы Patriot оказались неспособны противостоять российским ракетам, заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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"Девять ракет были выпущены по Киеву. Девять ракет достигли своих целей. Ни одна не была перехвачена. Ни одна не была поражена батареями Patriot, которые США предоставили специально для защиты Киева от ударов такого рода", - заявил Ходжес в видео для своего блога.

По его словам, не сработали и другие западные системы, ставшие частью украинской многоуровневой системы ПВО.

"Она потерпела неудачу, потому что Россия создала ракетный потенциал, с которым нынешнее поколение систем противовоздушной обороны, предоставленных НАТО, справиться не может. Это неприятно признавать, но это так", - отметил генерал.

При ударе использовались гиперзвуковые "Кинжалы" и низколетящие крылатые ракеты Х-101, и такая связка стала проблемой для Patriot. Радар и система управления должны были одновременно отслеживать разные типы ракет, летящих на разных высотах и скоростях, что снизило эффективность перехвата каждой отдельной цели.

Удар был спланирован так, чтобы максимизировать нагрузку на ПВО Киева в критический момент входа ракет в зону перехвата, считает американский генерал.

Напомним, что в начале июня ВС РФ нанесли один из самых сильных ударов с начала спецоперации.