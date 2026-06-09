Стало известно об успехах армии России в ключевом для фронта городе

Вооруженные силы (ВС) России уничтожают расчеты элитного подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» в ключевом для фронта городе в Донецкой народной республике (ДНР) Константиновке.

Об этом заявил заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка с позывным Артист, передает РИА Новости.

«Да, работают там "птицы Мадьяра", хорошо обученные. Вот они тут, на нашем направлении. Разведчики выявляют, дают координаты, мы уничтожаем», — уточнил Артист.

По словам бойца, главной задачей является уничтожение не пункта управления БПЛА, а специалистов. Он объяснил, что для этого необходимо поймать ВСУ во время ротации.

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Ранее военкоры раскрыли подробности штурма Константиновки. Сообщалось, что атаки ведутся вблизи центра города.