Германия и Франция отказались от совместного проекта по созданию истребителя

Лидеры Германии и Франции договорились отказаться от совместного проекта по созданию истребителя нового поколения, сообщает Reuters.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили проблемный проект и пришли к выводу, что "нет никаких перспектив преодолеть многомесячный тупик в отношениях между оружейными компаниями, участвующими в проекте".

Макрон запустил этот проект совместно с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель в 2017 году. Результатом должно было стать создание новейшего истребителя, который будет действовать при поддержке беспилотников. Однако споры о технических характеристиках и условиях сотрудничества завели проект в тупик.

Сейчас страны обсуждают возможность совместной разработки небоевых систем для самолета нового поколения.