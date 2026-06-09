На Украине мобилизованные застрелили командира роты

Группа мобилизованных застрелила своего командира в Сумской области и сбежала. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет газета «Аргументы и факты».

По данным осведомленного источника, инцидент произошел в Глухове.

«Группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты, уроженца Павлограда старшего лейтенанта И. Сычева», — отметил источник, связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

При этом, по его словам, военная полиция Украины предполагает, что сбежавшие военнослужащие могли спрятаться у местных жителей, были начаты обыски.

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