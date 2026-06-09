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Названо число погибших от ударов ВСУ россиян

Lenta.ru

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю погибли 43 жителя России. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

Названо число погибших от ударов ВСУ россиян
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Он уточнил, что еще 234 человека получили ранения, в том числе 18 несовершеннолетних. Отмечается, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской, Херсонской и Брянской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

Подавляющее большинство людей — 94 процента — были ранены при атаках беспилотников.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь с 8 на 9 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией страны 140 украинских беспилотников. Под удар попали восемь российских регионов.