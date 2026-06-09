Первую систему управления жизненным циклом дронов создали в России

В России создали первую систему управления жизненным циклом дронов. Она позволит прогнозировать возможные отказы с помощью элементов искусственного интеллекта.

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Как сообщает Ростех, цифровая платформа может одновременно вести авиапарк из сотен дронов - от небольших мультикоптеров до дорогостоящих тяжелых беспилотных систем самолетного типа. И уже готовятся первые беспилотники, всего же в 2026 году их будет порядка 50, которые станут обслуживаться с помощью платформы.

Платформа формирует цифровой паспорт дрона, в который попадает вся история полетов, поломки, ремонты и замены узлов. В системе настраивается анализ отказов по конкретному производителю деталей, агрегатов и самих беспилотников, а также эксплуатационная статистика по пилотам-операторам.

Новое решение автоматически рассчитывает сроки обслуживания беспилотника на основе реального налета и регламентов. Блок предиктивной аналитики на базе ИИ предсказывает отказы компонентов за две-три недели до их возникновения, накапливает статистику по парку - выявляет наиболее надежные и проблемные модели дронов, узлы и компоненты.