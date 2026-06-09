Боевой вертолёт AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива, два члена экипажа спасены.

Об этом сообщила The New York Times.

По данным двух источников, знакомых с ситуацией, инцидент произошёл в понедельник, 8 июня. Оба пилота были благополучно эвакуированы.

В настоящее время инцидент находится в стадии расследования. Точная причина крушения пока не установлена. Рассматриваются версии как падения в результате иранского удара, так и возникновения механической неисправности на борту.

25 апреля международный секретарь Коммунистической партии США Кристофер Хелали в эфире RT показал обломки потерянной в Иране американской военной техники.