Российские военные разработали компактный аналог «Бабы-яги»

Военнослужащие группы «Конторы», действующей в составе группировки войск «Запад» на харьковском направлении, разработали уменьшенную версию украинского гексакоптера R-18, известного под названием «Баба-яга». Об этом РИА Новости сообщил один из создателей беспилотника с позывным 3Д.

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По его словам, необходимость в новой разработке возникла для минирования подступов и ближнего тыла противника. В результате были созданы две модификации аппарата.

Одна версия способна перевозить до трех килограммов груза, вторая — до шести килограммов. На беспилотнике предусмотрены различные варианты креплений, в том числе для 82-миллиметровых мин и выстрелов для гранатометов. Кроме того, разработчики оснастили аппарат специальной насадкой для эвакуации потерянных дронов.

Как рассказал военнослужащий, новая машина уже прошла испытания в боевых условиях. По его словам, беспилотник использовался для минирования и нанесения ударов по запасам продовольствия противника. Также с его помощью нарушались маршруты снабжения за счет сброса мин-ловушек.

Разработчик уточнил, что дальность полета мини-гексакоптера составляет около 15 километров.