Пентагон запросил $2,2 млрд на разработку нового «самолета Судного дня»

В ВВС США запросили $2,2 млрд на разработку нового самолёта судного дня, следует из бюджетных документов ведомства.

Как сообщает РИА Новости, сумму на создание воздушного командного пункта E-4C рассчитывали на на 2027 финансовый год. Она на 23,2% превышает средства, выделенные на программу в этом году.

Ожидается, что самолёт заменит E-4B. Пентагон заключил контракт на разработку с компанией Sierra Nevada Corporation.

Ранее сообщалось, какую технику США потеряли за месяц войны с Ираном.