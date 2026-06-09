В последние дни в районе села Храповщина в Сумской области пропали без вести десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

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По его словам, пропали без вести военнослужащие 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад (ОМБр) ВСУ.

Собеседник агентства добавил, что в связи с обстановкой на данном участке фронта командование ВСУ пытается принимать меры по усилению подразделений.

Несколько групп ВСУ оказались заблокированы на одном из ключевых участках фронта

Ранее стало известно, что первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна понесла большие потери под Сумами. Согласно анализу некрологов, это произошло в районе Бачевска в Сумской области.