Житель города Родинское (севернее Красноармейска в ДНР) Антон Равинский рассказал РИА Новости, что украинские военные нанесли удар по подвалу, в котором укрывались беженцы, после того как местные жители отказались пустить их туда.

По словам мужчины, до освобождения города российскими войсками к ним в дом пришли украинские военнослужащие и попросили разрешения спуститься в подвал, где пряталась группа гражданских. Получив отказ, они уехали, а через день или два по этому дому был нанесён удар. 14 числа начали разбирать завалы подвала.

Несколько групп ВСУ оказались заблокированы на одном из ключевых участках фронта

Равинского и других людей присыпало, и они остались в маленькой комнате. После того как группа беженцев самостоятельно выбралась из-под завалов, люди разошлись искать другие укрытия. Антон вместе с другом поселился в гараже.

Напомним, что город Родинское был освобождён силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.

Ранее сообщалось, что несколько групп ВСУ оказались заблокированы на одном из ключевых участках фронта.