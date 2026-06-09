В США заметили подсказку о конструкции секретного F-47

Подсказка о возможной форме перспективного американского истребителя шестого поколения F-47 могла быть скрыта на нашивке подразделения, отвечающего за программу самолета. Об этом сообщил портал The War Zone.

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По данным издания, внутри эмблемы F-47 с изображением жар-птицы можно увидеть преувеличенный контур, похожий на предполагаемую схему демонстрационного образца Boeing по программе NGAD. Речь идет о самолете, который, как утверждает TWZ, мог попасть на видео Project Fear возле секретной базы ВВС США «Зона 51» в Неваде.

Журналисты отмечают, что предполагаемый облик боевой машины совпадает с тем, что можно вывести из опубликованных концептуальных изображений F-47. В материале говорится о передних горизонтальных плоскостях, сужающейся центральной части фюзеляжа, сильно стреловидных крыльях, смещенных назад, и отсутствии традиционного хвостового оперения.

TWZ сравнивает эту ситуацию с экспериментальным самолетом Boeing Bird of Prey, созданным в 1990-х годах. Его очертания также были зашифрованы в символике: на нашивке использовали изображение «клингонского ножа» из вселенной Star Trek, рукоять которого повторяла форму летательного аппарата.

При этом издание подчеркивает, что официально точные характеристики демонстратора F-47 остаются засекреченными. По оценке TWZ, подобные изображения на нашивках не раскрывают чертежи военной техники, но могут давать общее представление о форме секретных самолетов.

Ранее портал сообщил, что над «Зоной 51» заметили возможный прототип истребителя шестого поколения F-47. Представление о его облике связывают с концепцией крыла типа «лямбда», широкой носовой частью, двумя двигателями и нестандартной аэродинамической схемой. Работы по созданию F-47, как ранее заявил американский лидер Дональд Трамп, уже начались в США.

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