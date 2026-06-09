В России раскрыли способ борьбы с создаваемой Украиной баллистической ракетой

Россия может использовать комплекс С-400 против баллистической ракеты, создаваемой на Украине. Об этом в комментарии для aif.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Мы стреляли по ракетам С-300, которые Киев взял за основу, как по мишени с помощью комплекса С-400. Поэтому для нас это цель знакомая и понятная», — рассказал он.

При этом, отметил Кнутов, использованием баллистических ракет Украина попытается усложнить воздушную обстановку. Это потребует от России мер с точки зрения усиления противоракетной обороны, добавил он.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина близка к созданию собственной ракеты средней дальности FP-7. Она способна будет преодолевать расстояния до 300 километров. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал ответить на угрозы Киева.