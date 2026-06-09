Несколько групп ВСУ оказались заблокированы на одном из ключевых участках фронта
Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, несколько групп украинских военнослужащих, включая бойцов спецподразделений, оказались заблокированы в нескольких районах города Константиновка. В настоящее время ведётся их зачистка.
Одновременно с этим украинские войска предпринимают попытки перебросить в Константиновку резервы со стороны населённого пункта Алексеево-Дружковка, однако теряют большую часть сил ещё на подступах к городу.
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Кроме того, по данным силовиков, Вооружённые силы Украины несут значительные потери бронетехники.
Ранее сообщалось, что Нидерланды вышли из программы обучения ВСУ.