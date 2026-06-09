Раскрыто, как раненых военных эвакуируют в зоне СВО

По мере расширения «килл-зоны» работа групп эвакуации становится всё опаснее. В этом убедились «Известия», побывав в пункте медицинской стабилизации 61-й гвардейской бригады морской пехоты.

В публикации говорится, что дорога до первой помощи таит угрозы на десятках километров, и навыки владения оружием здесь не менее важны, чем умение накладывать повязки. Врач Ильдар Гадимов рассказал, что с 2024 года почти все ранения — от дронов.

Санитарный инструктор с позывным Зима вспомнил, как отстреливался от дронов во время эвакуации, а санитар-водитель Сергей Василенко показал «Улан-2», модифицированный противодронными решётками. При атаке с воздуха здоровые спрыгивают на землю, но с ранеными это невозможно — приходится отбиваться из кузова.

Сегодня трёх легкораненых морпехов удалось вывезти без происшествий благодаря пасмурной погоде. Медик перед очередным выездом поправил тактический пояс и включил коллиматорный прицел — теперь даже санитарные УАЗы не ездят без стрелка в люке.