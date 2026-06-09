У Украины к настоящему моменту не осталось хороших вариантов выхода из сложившейся на поле боя ситуации. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, «Россия практически добилась успеха в демилитаризации», сократив украинскую армию. Эксперт также обратил внимание, что в скором времени союзники Киева «через какое-то время перестанут иметь значение».

Песков: конфликт на Украине можно завершить до конца дня

Ранее Вооруженные силы (ВС) России поразили несколько расчетов элитного подразделения беспилотных войск украинских боевиков «Скифские грифоны». Помимо самих расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было также поражено спецоборудование этого подразделения. До этого президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению.