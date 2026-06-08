Воздушную тревогу в шестой раз за день объявили в Севастополе. Первое оповещение было сделано в 7:04. Системы противовоздушной обороны и мобильные группы работали над городом, сбивая вражеские беспилотники. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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— Внимание всем! Воздушная тревога! — написал глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара. При обстреле были полностью уничтожены два гражданских автомобиля. Некоторые удары также пришлись на контрольно-пропускной пункт. Пробиты и кровли многоквартирных домов.

До этого дрон ВСУ ударил по одному из промышленных предприятий в Пермском крае. Еще несколько коптеров удалось сбить. В регионе действовал режим беспилотной опасности.