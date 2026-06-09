Германия и Франция передумали создавать истребитель нового поколения за €100 млрд

Германия и Франция договорились прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), передает Reuters.

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По словам немецких официальных лиц, его реализация зашла в «многомесячный тупик» из-за промышленной конкуренции между компаниями, участвующими в проекте.

В материале говорится, что сотрудничество стран в этой сфере началось в 2017 году. Президент Франции Эммануэль Макрон запустил проект вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Его стоимость составляла €100 млрд, а в создании FCAS участвовали представляющая Германию и Испанию группа Airbus и французская Dassault Aviation. Макрон несколько месяцев пытался отстоять соглашение, но на прошлой неделе на полях европейского саммита канцлер Германии Фридрих Мерц посоветовал прекратить строительство совместного истребителя.

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Европейский источник рассказал, что сейчас стороны пытаются сохранить лицо. Под прежним названием проекта Future Combat Air System страны будут разрабатывать вспомогательные системы, например «боевое облако», предназначенное для объединения в единую сеть самолетов, датчиков, радаров и дронов.

Прошлым летом правительство Испании официально заявило о прекращении переговоров с США о приобретении новейших истребителей F-35. Вместо американского самолета власти сделали ставку на европейские разработки — современные истребители Eurofighter Typhoon и программу FCAS, предназначенную для замены устаревающих машин.

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