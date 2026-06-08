ВСУ ударили по жилым кварталам города РФ

В Энергодаре Запорожской области украинские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. В результате атаки пострадала пожилая женщина.

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Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своём Telegram-канале.

«Ранена женщина, пожилая бабушка — её на скорой увезли в больницу. Очень ждём хороших новостей о её состоянии», — написал глава города.

Он подчеркнул, что произошедшее является прямым террором гражданских лиц, а не «акцией устрашения».

Кроме того, в результате удара два автомобиля были полностью сожжены. Повреждения получили и многоквартирные дома: кровли ряда зданий оказались пробиты. Также украинские войска атаковали контрольно-пропускной пункт (КПП). Масштаб разрушений уточняется, на месте работают экстренные службы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Мэр Энергодара заявил, что город вновь подвергся обстрелу со стороны киевского режима, который бьёт именно по гражданским объектам. Пострадавшей женщине оказывается медицинская помощь. О её состоянии пока нет официальных данных, но медики делают всё возможное.

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, регулярно подвергается атакам. Российские власти неоднократно заявляли, что удары ВСУ по городу создают угрозу ядерной катастрофы. Этот инцидент — очередное подтверждение опасности для мирных жителей.