В России прокомментировали смерть полковника ВСУ при странных обстоятельствах

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников прокомментировал смерть полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Дрогайцева, отдавшего приказ обстрелять Белгород ракетами «Точка-У» в 2022 году.

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Эксперт рассказал aif.ru, что случилось с украинским офицером.

«Полковника Дрогайцева отравили горилкой его же друзья, которых он неоднократно обманывал. Он привлекал их для выполнения заданий на линии боевого соприкосновения, обещал значительные выплаты, а в конечном итоге погубил», — высказался он.

По словам Иванников, у многих из этих «погубленных» остались родственники, которые не показывали, что испытывают ненависть к полковнику и хотят отомстить.

«Пользуясь случаем, ему вручили несколько бутылок поддельного алкоголя, содержащего яд», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Дрогайцев уволился из ВСУ в 2023 году из-за «состояния здоровья» и нажил уйму врагов. Также уточнялось, что он умер «при странных обстоятельствах» после встречи с бывшими сослуживцами