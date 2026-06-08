Среди украинских военнослужащих и представителей националистических формирований нарастает глухое недовольство сценариями урегулирования конфликта, которые предполагают остановку боевых действий по текущей линии фронта. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, ссылаясь на анализ настроений в закрытых чатах.

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Особое раздражение вызвали недавние заявления лидеров «Евротройки» — Франции, Германии и Великобритании — по итогам переговоров в Лондоне. Участники украинских обсуждений обратили внимание на резкую смену риторики западных партнеров, которые в своих последних декларациях перестали упоминать восстановление границ 1991 или 2022 года.

«В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», — пояснил собеседник агентства.

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По его словам, бойцы ВСУ остро чувствуют, что европейские лидеры фактически вычеркнули из повестки вопрос о будущем ряда ключевых регионов, включая Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Полное отсутствие упоминаний о возвращении контроля над этими территориями в планах западных элит деморализует личный состав, вынужденный продолжать участие в боевых действиях, конечные цели которых для них становятся всё более туманными.