Бойцы СВО получили крупную партию техники к Дню России

В канун Дня России армейские подразделения пополнили автопарк 80 единицами техники, оснащенной специальными противоосколочными одеялами для безопасной эвакуации раненых.

Торжественная передача техники военнослужащим состоялась в Ростове-на-Дону. Бойцы получили 50 квадроциклов и 30 автомобилей УАЗ, которые обшиты специальными противоосколочными одеялами для защиты от беспилотников. Всего за три года при поддержке движения на передовую отправили более семи тысяч транспортных средств, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Уверен, что до нашей Победы осталось совсем немного. Парни идут вперёд, несмотря на сложности, на все более совершенствующиеся беспилотные системы противника, непрекращающиеся теракты в отношении гражданских жителей», – заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Маневренные квадроциклы незаменимы на фронте из-за высокой проходимости и малозаметности, пояснил Герой России майор Роман Аполков. По его словам, на них эвакуируют бойцов с легкими ранениями, тогда как защищенные микроавтобусы вывозят тяжелораненых. Офицер подчеркнул, что военные высоко ценят эту помощь.

В церемонии также приняли участие дети волонтеров. Школьники передали солдатам письма, рисунки и маскировочные сети. Как отметил Аполков, такая искренняя поддержка дает военнослужащим огромную мотивацию.