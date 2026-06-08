Нидерланды выходят из британской программы обучения военных ВСУ Interflex

Нидерланды прекращают свое участие в международной операции Interflex по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в рамках которой под руководством Великобритании с 2022 года были обучены более 63 тыс. украинских солдат и офицеров. Об этом говорится в заявлении министерства обороны королевства.

Причины такого решения не уточняются. Отмечается, что текущий этап операции "подошел к концу". В нем участвовали представители вооруженных сил из 14 стран, включая Нидерланды.

В ходе курсов они обучали украинских военнослужащих базовой военной подготовке, в том числе стрельбе, оказанию медицинской помощи и нормам международного гуманитарного права.

Уточняется, что всего в рамках Interflex подготовку прошли свыше 63 тыс. военнослужащих ВСУ, включая около 11 тыс. инструкторов.

Нидерланды принимали участие в миссии с момента ее запуска. В разные периоды в качестве инструкторов привлекались военнослужащие голландских сухопутных войск и Корпуса морской пехоты. При этом власти страны приняли решение не участвовать в новом этапе операции, в котором основной акцент будет делаться уже не на базовой подготовке новобранцев, а на специализированных курсах, отвечающих текущим потребностям украинской армии. При этом Нидерланды продолжат участвовать в подготовке украинских военнослужащих по другим международным программам, в частности в рамках учебной миссии Евросоюза EUMAM.