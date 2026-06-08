Телефон с секретной информацией об украинской армии попал в руки российских военных. Смартфон обнаружился у колумбийского наемника по имени Уильям-Андрес Гальего Ороско.

Подразделение колумбийца безуспешно пыталось вырваться из окружения, Ороско стал одним из немногих выживших. Пленный передал российским военным мобильный телефон, в котором обнаружились координаты объектов Нацгвардии Украины, а также подробные сведения об офицерах Службы безопасности и Главного управления разведки.

Ценным источником информации немедленно воспользовались. Российские военнослужащие изучили координаты каждой цели, а затем открыли по ним огонь. ВСУ был нанесен существенный урон из-за безалаберности наемника, сообщил блог Baijiahao.