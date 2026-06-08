Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России фиксируются практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

«Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец.

По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении и накоплении ресурсов противником физически удерживать каждую лесополосу и каждый дом становится почти невозможно. Он подчеркнул, что ни одна оборона не бывает бесконечной, особенно в условиях круглосуточных атак без перерывов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.