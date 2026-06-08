"По всей стране": экс-спикер Зеленского раскрыла, кого отправят на убой

На Украине по итогам 2025 года из университетов и колледжей было отчислено около 30 тысяч студентов в возрасте 25 лет и старше.

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По словам бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, такая мера была предпринята для того, чтобы лишить мужчин призывного возраста возможности уклоняться от службы в армии с помощью статуса учащегося.

«В прошлом году из украинских университетов и колледжей было отчислено около 30 000 студентов в возрасте от 25 лет и старше. По всей стране проводятся проверки, чтобы помешать мужчинам злоупотреблять статусом студентов, чтобы избежать мобилизации», — написала она в социальной сети X.

Борьба с уклонением от мобилизации ведется на фоне острой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины. С начала конфликта власти неоднократно ужесточали правила призыва, в том числе снизив возраст военнообязанных до 25 лет и пересмотрев критерии предоставления брони. Несмотря на это, граждане продолжают искать способы легально избежать отправки на фронт, массово поступая на дневные отделения вузов или оформляя фиктивные документы о получении образования.

Мендель выступила со внезапным заявлением о конфликте на Украине

По данным на 1 сентября 2025 года, число студентов на Украине выросло в 8,5 раза по сравнению с 2022 годом, достигнув 250 тысяч человек. В связи с этим в Верховной раде все чаще звучат предложения об отмене отсрочек для учащихся вузов, чтобы высвободить дополнительный мобилизационный ресурс для нужд армии.