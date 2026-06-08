Российские войска нанесли удары по стратегическому мосту в Затоке Одесской области. Видео первых секунд после атаки публикует в Telegram издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно несколько крупных столбов дыма, которые поднимаются в небо.

Отмечается, что очевидцы сообщали об ударах как минимум нескольких ракет.

Об атаке российских войск на мост в Одесской области стало известно 8 июня. Отмечается, что удары наносились беспилотниками и фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.