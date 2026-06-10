На Украине заявили о начале финальной стадии боев за ключевой город Донбасса

Ситуация в Константиновке, ключевой для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, резко ухудшается, а бои за город вступают в финальную стадию. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Что касается дальнейших тактических перспектив обороны Константиновки, то они, судя по всему, для ВСУ выглядят, скажем так, весьма неблагоприятно», — заявил эксперт.

Отмечается, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.

Зеленский рассказал, что ждет Украину после вывода ВСУ с Донбасса

Ранее развал украинской обороны в Константиновке предрек боец ВСУ с позывным Мучной. По его словам, российские военные фиксируются по всему периметру города, а ситуация с обороной напоминает положение ВСУ в Красноармейске.