США не участвовали в отражении иранской ракетной атаки на Израиль

США не участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американского чиновника.

«Администрация (президента США Дональда. — RT) Трампа не отдавала приказа об оборонительных действиях США, нацеленных на защиту Израиля от иранских ракет», — написала она в соцсети X.

Джейкобс отметила, что также американские военные не принимали участия в ударах Израиля по Ирану, ставших первыми после прекращения огня.

Ранее «12 канал» со ссылкой на источник писал, что Израиль прекратит наносить удары по Ирану по просьбе Трампа, однако продолжит атаки на Ливан.