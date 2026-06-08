Телеграф: на Украине после проверок отчислили 30 тысяч студентов с отсрочкой

В 2025 году на Украине после проверок отчислили 30 тысяч студентов с отсрочкой. Об этом сообщил изданию "Телеграф" глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак. Гурлак подчеркнул, что проблема с отсрочками студентов в стране масштабная, и мужчин старше 25 лет, которые учатся в колледжах и вузах и благодаря этому не идут в армию, с начала конфликта на Украине выросло почти в восемь раз. "В системе образования в целом на всех уровнях — профессиональной высшей, высшей, аспирантуры и докторантуры, обучались в среднем плюс-минус 30 тысяч студентов мужчин старше 25 лет. На 1 мая этого года в системе обучается 230 тысяч таких студентов", — заявил Гурак. По его словам, в 2026 году на Украине также были проверки и отчисления студентов, однако точное количество отчисленных пока назвать нельзя, так как "нужно дождаться" окончания сессии. Гурак подчеркнул, что после этого появятся новые статистические данные. "Наша функция только одна. Посмотреть, как они были засчитаны, как они учатся, посещают ли они занятия и действительно ли они присутствуют в учебных заведениях. То, что мы видим, показывает, что есть масштабные вызовы по обучению таких лиц", — отметил он. В мае депутат Верховной рады Юрий Здебский сообщил, что на Украине могут перепроверить все бронирования для мужчин, которые выдавались как сотрудникам предприятий, так и для студентам. В конце мая депутат Верховной рады Соломия Бобровская отметила, что предстоящая реформа мобилизации на Украине ужесточит меры в отношении уклонистов. В январе секретарь комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа также рассказывала, что в стране начались массовые отчисления студентов за пропуски занятий.